Lisboa está nomeada para Melhor Cidade Património pela primeira vez

Lisboa está a concorrer a oito categorias na 28ª edição dos World Travel Awards. A capital está nomeada para Melhor Destino City Break e Melhor Destino Citadino, a nível internacional e europeu, e, pela primeira vez, para o prémio mundial de Melhor Cidade Património.

Já o Turismo de Lisboa está nomeado para Melhor City Tourist Board, pelo trabalho que tem dedicado à promoção do destino no mercado estrangeiro. Acrescem a estas nomeações as de Melhor Destino de Cruzeiros e Melhor Porto de Cruzeiros do mundo. A votação decorre até 24 de Outubro em www.worldtravelawards.com/vote.

José Luís Arnaut, presidente-adjunto do Turismo de Lisboa, citado em comunicado de imprensa da entidade, acredita que as nomeações “resultam de um fortíssimo contributo e esforço de todo o sector, são um motivo de orgulho e, particularmente, de esperança pela retoma do turismo em Lisboa que tanto sofreu durante o último ano e meio”.

Lisboa já ganhou 13 prémios nos World Travel Awards, incluindo o de Melhor Destino City Break do mundo nos últimos quatro anos. Portugal foi distinguido com dez, entre eles o de Melhor Destino Europeu em 2017, 2018, 2019 e 2020.

Os World Travel Awards, também conhecidos como os “Óscares do Turismo”, distinguem os melhores exemplos de boas práticas no turismo, à escala global, desde 1993. A votação é realizada pelo público e por mais de 200 mil profissionais do sector, oriundos de 160 países. No ano passado foram contabilizados mais de dois milhões de votos, quebrando assim o último recorde de 1.945.965 votos.

Texto editado por Ana Fernandes