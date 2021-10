O teletrabalho foi mais difícil para as mães? “Entrei muitas vezes em desespero”

Com dois filhos, Cristina trabalhou mais em casa que o seu companheiro. Mas não foi a única, Sandra confessa que deixou muitas vezes o filho mais novo em frente ao telemóvel para conseguir dar aulas à distância e Margarida trabalhou “mais do que o normal”. A pandemia alterou a forma como se trabalha e nos primeiros meses do ano, quando as escolas fecharam e Portugal atravessou um novo confinamento, chegaram a estar a trabalhar a partir de casa 967,7 mil pessoas, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). Nesta sexta-feira, 1 de Outubro, cai a recomendação deste tipo de regime e os portugueses estão lentamente a regressar ao trabalho presencial.