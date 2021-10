Zero Box Lodge Coimbra: Nem tudo na vida tem que ser fora da caixa

Para aqueles que transformaram o acto de abrir janelas numa rotina quase obrigatória assim que entram numa divisão, a proposta pode parecer algo estranha: dormir em compartimentos de madeira, sem abertura para o exterior e, consequentemente, com uma total ausência de luz natural. Noutras paragens do globo o conceito já não é novo e, em Portugal, também começa a fazer o seu caminho. Depois da estreia no Porto, em 2018, o conceito de alojamento Zero Box Lodge chegou, recentemente, à cidade de Coimbra, recuperando uma antiga garagem e oficina daquela cidade. Sem apagar as memórias do passado, esta nova unidade fez da modernidade uma bandeira. E da simplicidade também, ainda que não abdique do conforto.