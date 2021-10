Sines celebra o polvo: “Do Mar à Mesa” prova-se em 14 restaurantes do concelho

Os pratos à base de polvo da costa alentejana vão “dominar” as ementas de 14 restaurantes do concelho de Sines (Setúbal), partir desta sexta-feira, numa mostra gastronómica dedicada a esta iguaria do mar.

A iniciativa, intitulada Mostra Gastronómica “Do Mar à Mesa”, é promovida pela Associação de Comércio Local de Sines (ACLS), e vai decorrer até 10 de Outubro, revelou a organização.

Os objectivos são “potencializar o polvo”, que pode ser confeccionado “nas mais diversas formas” para ser servido à mesa dos restaurantes, e “dinamizar a restauração local”, realçou à agência Lusa a presidente da ACLS, Otília Costa.

“Queremos privilegiar esta espécie que abunda com frequência e com muita qualidade na costa portuguesa e, especialmente, na costa de Sines”, e dá-la a saborear como “entrada, petisco ou em prato principal, sob a forma tradicional ou num prato mais sofisticado”, adiantou.

i-video

A mostra gastronómica coincide com o início da terceira fase de desconfinamento, relacionada com a pandemia de covid-19, pelo que a associação promotora espera boa adesão do público.

Otília Costa disse acreditar na “retoma do cliente português aos restaurantes” para “desfrutar de uma refeição no formato do antigo normal”.

“Esperemos que as pessoas possam afluir aos restaurantes em maior número, uma vez que estão menos limitadas”, e que estes entrem “no ritmo do antigo normal e potencializem as suas vendas, numa altura que é mais fraca para a restauração”, realçou.

Como carpaccio, salada de polvo ou ceviche, o polvo vai “reinar” à mesa dos 14 restaurantes aderentes. Os clientes vão também poder saborear arroz de polvo, filetes de polvo panado, polvo à lagareiro ou polvo com esmagada de batata-doce, entre outros pratos.