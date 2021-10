Um vinho do Tejo tem três colheitas numa garrafa e outro, de Estremoz, nasce de um veio de mármore. Um terceiro resulta do acompanhamento das melhores vinhas da Bairrada e o quarto contribui para o regresso de uma casta à ribalta, em Lisboa. Quatro vinhos que reforçam tendências, com alguma componente didáctica à mistura. Bebemos e aprendemos.