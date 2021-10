Habemus Pêra Manca: colheita de 2015 “salta” para os 275 euros

A 16ª edição do Pêra Manca chega com três novidades: tem mais tempo de estágio em garrafa (6 anos), inaugura um trio de declarações seguidas (2013, 3014 e, agora, 2015) e salta para os 275 euros à porta da adega. Como está o vinho? Está bem e recomenda-se, em particular para quem gosta de vinhos concentrados.