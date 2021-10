Magal Branco Encruzado 2020: um branco fresco e delicado do Dão para homenagear as mulheres

É um branco medianamente frutado, franco, directo e com a frescura do Dão.

O ex-jogador e ex-seleccionador de futebol António Oliveira tem agora outra paixão, que partilha com a mulher, Isabel Fernandes: o vinho. Com vinhas no Douro, em Barqueiros, Mesão Frio, a Quinta da Manuela, e no Dão, em Vila Nova de Tázem, Gouveia, a Quinta de Ribaboa, o casal vive as dores da iniciação num negócio apaixonante mas muito difícil.