Ilha de La Palma tem mais 20 hectares. As imagens do fluxo de lava que aumentou a linha costeira

O fluxo de lava do vulcão em erupção Cumbre Vieja, em La Palma (ilhas Canárias), que se encontrou com o mar já aumentou a linha costeira. A lava que caiu para o mar cobre uma superfície de mais de 20 hectares, de acordo com uma estimativa feita pela Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês).

Desde o início da sua erupção, a 19 de Setembro, que a lava cobre 709 hectares, incluindo a superfície que foi recuperada ao mar desde a noite do dia 28 de Setembro, e atingiu 1005 edifícios, dos quais 870 foram destruídos. No mesmo dia, "o fluxo de lava de 6 km tinha atingido o oceano na costa ocidental da ilha. Foram relatadas nuvens de vapor branco, onde a lava quente vermelha atingiu a água na área da Playa Nueva”, dá conta a ESA.

O fluxo de lava que emerge dos dois novos centros emissores do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, procura juntar-se ao fluxo de lava original à medida que avança em direcção ao mar.