Governo admite divulgar localização dos comerciantes do IVAucher

No primeiro dia da segunda fase do IVAucher — em que os consumidores podem começar a descontar o IVA acumulado entre Junho e Agosto em novas compras nos restaurantes, cafés, livrarias, salas de espectáculos, museus, hotéis ou outros estabelecimentos destes sectores de actividade —, o Governo admite que venha a ser criado um sistema que permita saber onde estão localizados os estabelecimentos que aderiram ao programa, para identificar onde é possível utilizar o desconto com o IVA acumulado entre Junho e Agosto.