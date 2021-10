Compra de carros eléctricos atinge novo máximo em Setembro

Em nove meses de 2021 venderam-se mais automóveis BEV do que em todo o ano de 2020. Também os híbridos sem tomada já ultrapassam as vendas do ano passado.

No melhor mês de sempre, Tesla, Peugeot, Hyundai e Renault (por esta ordem) foram as marcas que mais veículos ligeiros eléctricos venderam no mercado nacional.

Os dados de Setembro, divulgados nesta sexta-feira pela associação do sector, a ACAP, mostram que os portugueses compraram 1517 carros 100% eléctricos (BEV) em Setembro, um novo recorde que, antes, estava nas 1348 unidades de Junho deste ano. Julho e Agosto foram meses de quebra, como já é habitual, mas a compra de carros disparou em Setembro, estabelecendo um novo recorde que faz com que, desde Janeiro e em nove meses, se tenham comprado mais BEV novos em Portugal do que em todo o ano passado.

As entregas da Tesla explicam parte deste resultado. A marca norte-americana foi a líder em Setembro, com 321 unidades matriculadas. Em Agosto, só tinha entregado 81 unidades, quatro vezes menos. Mas também a Peugeot, que foi segunda com 200 BEV matriculados em Setembro, triplicou as vendas face às 67 unidades matriculadas em Agosto. A sul-coreana Hyundai foi terceira no último mês, com um crescimento mais modesto face aos concorrentes (passou de 98 para 144) e a Renault foi quarta, depois de duplicar as vendas de BEV (passou de 48 em Agosto para 101 em Setembro).

A quota de BEV foi de 12,1% em Setembro, mês em que também os híbridos convencionais (HEV, que não podem ser recarregados via tomada) mantiveram a sua trajectória de conquista de mercado.

Estes HEV, sobretudo na versão a eléctrico/gasolina, já tinham ultrapassado em Agosto as vendas totais de 1902 veículos do ano passado e com as 1257 unidades matriculadas em Setembro, somam agora 13.672 carros comercializados, o que equivale a uma quota de mercado de 10% em Setembro e de 10,7% no acumulado do ano (em 2020, fecharam o ano a valer 8,2% do mercado).

Os híbridos plug-in (PHEV) deverão bater as vendas do ano passado com as compras do mês de Outubro.

Somando as motorizações alternativas ao gasóleo, que continua a perder terreno, e à gasolina, os modelos electrificados valem agora 27,6% do mercado português de ligeiros, com base nas compras do corrente ano.

Em termos globais, os carros a gasolina no mercado de ligeiros de passageiros valem 40% do mercado deste ano (contra 44,2% em 2020) e os diesel valem 32,3% (contra 32,8% nos 12 meses do ano passado).

O mercado total em Setembro voltou a ter um comportamento negativo, com uma quebra de 20,5% face ao mesmo mês do ano passado. No mercado de ligeiros, o recuo foi de 18,2%.

Ao fim de três trimestres, o mercado nacional ganha 7,4% face às vendas em igual período de 2020, mas mantém um resultado negativo face ao último ano antes da pandemia, com vendas que ficam 33,9% abaixo das dos primeiros três trimestres de 2019.

A Peugeot voltou a liderar as vendas nos ligeiros, à frente da Renault, mantendo a liderança em Portugal ao fim de nove meses. BMW e a Mercedes ocupam o terceiro e o quarto lugar do ranking de vendas, respectivamente.

Em Portugal foram comprados 26 Aston Martin desde Janeiro (contra dois em todo o ano de 2020) e 19 Maserati (contra três no ano passado). Estas são as duas marcas com maiores taxas de crescimento em 2021 (+1200% e +533%, respectivamente). Sendo marcas de luxo, têm uma pequeníssima quota de mercado (0,02%).