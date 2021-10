Administrador financeiro da TAP sai do cargo por “motivos pessoais imprevisíveis”

O administrador executivo da TAP com o pelouro financeiro, João Weber Gameiro, apresentou a sua renúncia ao cargo. Numa nota conjunta, o Ministério das Finanças e o Ministério das Infra-estruturas referem que a saída de João Weber Gameiro ocorre por “motivos pessoais imprevisíveis” e agradecem o trabalho efectuado.

O gestor, ex-quadro do BBVA, e que tinha sido nomeado no final de Junho juntamente com a nova administração, será substituído de forma interina por Gonçalo Pires a partir do dia 15 de Outubro. Fundador da Adamastor Investments e com um percurso ligado à banca, Gonçalo Pires era até aqui administrador não executivo da TAP.

A comissão executiva, liderada por Christine Ourmières-Widener, é formada também por Ramiro Sequeira, como chief operating officer (que foi presidente executivo interino após a saída de Antonoaldo Neves), Alexandra Reis (chief corporate officer, nomeada em representação do accionista privado, Humberto Pedrosa) e Silvia Mosquera González (chief comercial officer, ex-Avianca).

No conselho de administração da transportadora aérea controlada pelo Estado estão Manuel Beja (presidente do conselho de administração, ex-Novabase), e ao seu lado, além de Gonçalo Pires, estão João Duarte - Administrador (eleito pelos trabalhadores), José Silva Rodrigues - Administrador (escolhido por Humberto Pedrosa), Patrício Castro (ligado à BCG, consultora que tem participado na reestruturação da empresa) e Ana Teresa Lehman (secretária de Estado da Indústria no anterior Governo socialista e consultora).