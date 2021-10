Acidente mortal de Soure podia ter sido evitado pela Infraestruturas de Portugal

Apesar da causa directa do acidente ter sido um erro humano, GPIAAF diz que este poderia ter sido evitado se a IP tivesse seguido recomendações anteriormente indicadas.

O relatório do GPIAAF (Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários) ao acidente de Soure de 31 de Julho de 2020, que fez duas vítimas mortais, confirma que se tratou de um erro humano pois o maquinista do Veículo de Conservação da Catenária (VCC) ultrapassou indevidamente o sinal vermelho.