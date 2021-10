Rúben Amorim espera Sporting eficaz em Arouca

O treinador do Sporting disse esta sexta-feira que a equipa tem trabalhado para ser mais eficaz na concretização e que esse é o principal desafio para o jogo frente ao Arouca. “Há coisas que temos de melhorar: a finalização e ter mais gente a chegar à área. É para isso que estamos trabalhar”, começou por dizer Rúben Amorim.

O treinador “leonino” admite que a equipa tem ficado aquém no capítulo da finalização, mas rejeita a ideia de a ausência de Pedro Gonçalves, lesionado há algumas semanas, ser a única razão para o Sporting fazer menor golos.

“A ausência do Pedro Gonçalves não explica a falta de golos. Há fases assim, mas temos de melhorar. Temos de ter capacidade frente à baliza, até porque criamos oportunidades. Temos de fazer golos. Defendemos bem, mesmo sendo uma equipa ofensiva, mas temos de melhorar e fazer mais golos”, resumiu o técnico.

Sobre Paulinho, que tem sido criticado, Amorim voltou a destacar que o jogador tem feito o que lhe é pedido e mantém a sua confiança. “O Paulinho melhorou muito a equipa, sem prejuízo de ele ter de melhorar na capacidade de concretização. Ele faz o que lhe peço, só não faz o que lhe daria mais valor junto dos adeptos e imprensa, que são golos”, disse o treinador.

Sobre o Arouca, adversário da oitava jornada, o treinador espera um “jogo complicado”. “Vai ser um jogo num campo complicado, contra uma equipa bem preparada. Olhamos para as estatísticas, vimos como jogou com o FC Porto, com o Benfica, com o V. Guimarães. Transmiti tudo aos jogadores e estamos preparados. Temos de entrar fortes, evitando as transições, e empurrar o Arouca”, concluiu Rúben Amorim.

O Sporting, terceiro classificado da I Liga, com 17 pontos, defronta este sábado o Arouca, 15.º, com cinco pontos, às 20h30, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.