Marítimo e Moreirense ficam a zero no arranque da jornada

Marítimo e Moreirense empataram (0-0) esta sexta-feira, no jogo de abertura da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio da Madeira, no Funchal.

A igualdade sem golos no recinto do Nacional, casa emprestada do Marítimo, mantém a equipa insular sem vencer na condição de visitada, enquanto o Moreirense continua sem triunfar fora do seu estádio.

O Marítimo, sem vencer na I Liga há seis jornadas, e Moreirense, que vinha de um triunfo sobre o Arouca (2-1), após ter passado ao lado da vitória nas seis rondas iniciais, passaram a totalizar sete pontos, igualando Vitória de Guimarães e Vizela, ambos com menos um jogo realizado.