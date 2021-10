Benfica e FC Porto juntam-se ao Sporting na FIBA Europe Cup

Portugal vai contar com três representantes na fase de grupos da FIBA Europe Cup, depois de, nesta sexta-feira, o FC Porto e o Benfica se terem juntado ao Sporting.

Os “dragões” derrotaram os israelitas do Ironi Ness Ziona, campeões vigentes da competição, na final D da fase de qualificação, na Estónia, por 79-70. Jonathan Arledge (18 pontos e cinco ressaltos) e Max Landis (18 pontos e três assistências) estiveram em destaque.

Agora, o FC Porto vai enfrentar o Legia Varsóvia (Polónia), o CSU Oradea (Roménia) e o Szolnoki Olajbányász (Hungria) no Grupo H.

Já o Benfica bateu, nos Países Baixos, o Donar Groningen por 73-81, na final A, num jogo em que venceu três parciais e empatou um. O tunisino Ben Romdhane, uma das contratações para esta época, somou 19 pontos e cinco ressaltos, enquanto Dennis Clifford se destacou na luta das tabelas (sete ressaltos).

Na próxima fase, os “encarnados” medem forças com o Heroes Den Bosh (Países Baixos), o Parma-Parimatch (Rússia) e o Opava (Rep. Checa).

Já o Sporting integra o Grupo F, juntamente com duas equipas belgas, o Antuérpia e o Belfius, e os gregos do Ionikos. Entra em campo no dia 13 de Outubro, tal como o FC Porto, ao passo que o Benfica se estreia na fase de grupos um dia antes.