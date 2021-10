Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo a uma vitória da final

As campeãs nacionais de padel qualificaram-se nesta sexta-feira em Albacete para as meias-finais de um torneio da categoria challenger do World Padel Tour.

Começou de forma anárquica e imprevisível, mas acabou bem para Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo. As campeãs nacionais de padel tiveram que salvar dois sets points nos quartos-de-final do Tau Cerámica Albacete Challenger 2021, torneio do World Padel Tour (WPT), mas garantiram nesta sexta-feira o apuramento para as meias-finais da prova do circuito mundial de padel com um triunfo em dois sets frente a Teresa Navarro e Ana Maria Cabrejas: 7-5 e 6-1.

Após uma vitória muito tranquila no jogo de estreia no Albacete Challenger frente às jovens espanholas Aitana García Román e Marta Borrero (6-2 e 6-0), Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo tinham como rivais na ronda seguinte uma dupla mais categorizada.

Pela frente, nos quartos-de-final, as portuguesas tiveram a espanhola Teresa Navarro, n.º 40 do WPT que em 2020 chegou a jogar com Ana Catarina Nogueira, e Ana Maria Cabrejas, que em Albacate tornou-se na primeira mexicana a chegar aos “quartos” num torneio do principal circuito mundial de padel.

E o jogo acabou por ter um primeiro set muito incaracterístico. As campeãs portuguesas começaram por perder logo o seu serviço inicial, e, de forma atípica, os cinco primeiros jogos terminaram todos com breaks.

No sexto jogo, Navarro e Cabrejas conseguiram pela primeira vez na partida que uma dupla não perdesse o seu serviço e ganharam vantagem (4-2).

Porém, no momento decisivo, a experiência e a qualidade das portuguesas fez a diferença: com 5-4 para a dupla hispano-mexicana, Nogueira e Araújo salvaram dois set points no serviço das adversárias, fechando depois o parcial com um 7-5 a seu favor.

A partir daí, Navarro e Cabrejas, que ainda não tinham perdido nenhum set nas duas eliminatórias que tinham disputado em Albacete, fraquejaram e o jogo tornou-se simples para as jogadoras do Porto e de Lisboa.

Sem grandes problemas, as duas melhores padelistas nacionais colocaram-se a ganhar por 5-0, fechando o apuramento para as meias-finais com um resultado claro de 6-1.

Ultrapassadas duas rondas sem qualquer set perdido, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo voltam a jogar na manhã deste sábado na pista central da Praça de Touros de Albacete.

Numa partida que terá transmissão em directo no site do WPT, as portuguesas vão defrontar no jogo que dará acesso à final as vencedoras do confronto entre Nuria Vivancos/Julieta Bidahorria e Lourdes Pascual/Carmen García Pardo.