Mário Lúcio celebra Dia da Música com Hino à Gratidão, filmado no Museu de Peniche

O cantor, compositor e escritor cabo-verdiano Mário Lúcio lança esta sexta-feira, Dia Mundial da Música, o tema Hino à Gratidão, um emotivo mantra composto num inspirado final de tarde e cujo vídeo foi filmado no Museu Nacional Resistência e Liberdade, em Peniche, que ocupa a antiga fortaleza que foi lugar de prisão e tortura para numerosos presos políticos da ditadura. No texto que explica como nasceu esta canção, escreve Mário Lúcio: “Estava eu sentado no meu jardim na minha casa de Achada Mato, em Cabo Verde, e escutava o som da água de um repuxo num pequeno tanque, sob uma estatueta de Buda, no fim da tarde. De repente, senti a música, melodia e letra, a descer. Pus o telemóvel a gravar, peguei o violão, comecei a acompanhar a melodia na minha cabeça, e a cantar as palavras que foram caindo das nuvens. Na metade da música, comecei a chorar, surpreendido e agraciado por aquilo que me estava a acontecer”.

Apresentada como “uma ode de luz em tempos sombrios”, sublinhando, na escolha de tão simbólico cenário, “a importância da Paz e espiritualidade, num abraço sereno ao passado, e estendendo as mãos na sementeira de um Futuro renovado”, Hino à Gratidão foi mostrado por Mário Lúcio a vários profissionais da música, que segundo o referido texto se emocionaram a ouvi-la, e o arranjo final acabou por ser entregue ao Zululand Gospel Choir, da África do Sul, que, diz ainda o referido texto, “captou e expressou a alma da canção”. Mário Lúcio está por estes dias em Portugal, actuando já esta sexta-feira em Paredes de Coura, no Centro Cultural, num concerto que abre a programação do ciclo da Polinização, pelas 21h30. Seguir-se-ão Évora, no dia 2, com o concerto Mário Lúcio & Novos Crioulos, na Fundação Eugénio de Almeida; e três concertos com Teresa Salgueiro, o primeiro no Fólio, Festival Literário de Óbidos, dia 22 (onde participa dia 17 na conversa Tantos Outros um em cada Nós e onde lançará dia 20 o livro Manifesto a Crioulização); e os seguintes em Novembro, primeiro na vizinha Galiza, em Ferrol, no Teatro Jofre (dia 13) e depois em Barcelos, no Teatro Gil Vicente (dia 19).