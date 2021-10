Sexta, na TV: entre o apocalipse e a redenção, a Lego junta-se a Star Wars

CINEMA

Welcome to the Blumhouse

Amazon Prime Video, streaming

Blumhouse é a produtora de filmes de terror de Jason Blum, agora com uma parceria antológica com a Amazon, que vê a sua estreia apresentando dois novos filmes nesta plataforma: Bingo Hell e Black as Night (ao quais se vão seguir Madres e The Manor, no dia 8 de Outubro), filmes se destacam por terem (rara) autoria no feminino — a de Gigi Saul Guerrero e Maritte Lee Go, respectivamente.

Idílio Musical

TVCine Edition, 10h20

Norman Taurog assina este musical com Fred Astaire e Eleanor Powell em que um mal-entendido entre uma equipa de dança, um produtor e uma nova parceira dá azo a excelentes prestações de dança.

Dia de Redenção

TVCine Top, 21h30

Brad Paxton é um capitão do exército norte-americano ainda a lidar com traumas de missões passadas. Mas quando a mulher, Kate, uma arqueóloga em Marrocos, é raptada, ele embarca na mais crucial de todas as provas. Com realização de Hicham Hajji, um thriller com Gary Dourdan, Serinda Swan, Brice Bexter, Ernie Hudson e Andy Garcia nos papéis principais.

Anna e o Apocalipse

RTP2, 23h10

Embrenhados num apocalipse povoado por mortos-vivos, Anna e seus amigos tentam encontrar uma forma de chegar à escola secundária, o único lugar onde sabem que podem sobreviver. Uma comédia musical em ambiente de terror, com as interpretações de Ella Hunt, Malcolm Cumming, Sarah Swire, Christopher Leveaux e Ben Wiggins, entre outros.

DOCUMENTÁRIOS

Leões e Hienas

RTP2, 15h58

Não é por acaso que O Rei Leão coloca leões e hienas em posições antagónicas. Estas duas espécies africanas partilham o mesmo território e competem por alimento, usando, contudo, estratégias bem diferentes. Onde o leão usa a força, a hiena usa a exaustão. A coexistência não é pacífica e este documentário ilustra esta duradoura rivalidade.

O Fim da Carne

TVCine Edition, 22h

No mês de Outubro, este canal exibe um ciclo de documentários sob o tema Mundo Em Mudança, que apresenta uma selecção de filmes com temáticas prementes e actuais, que vão da crise ambiental à luta pelos direitos humanos. Em O Fim da Carne, a questão que o realizador Marc Pierschel (se) coloca é como seria o mundo se o consumo de carne diminuísse ou parasse. Partindo de revelações sobre o impacto deste na nossa dieta, no nosso planeta e no bem-estar dos animais, Pierschel visita o fenómeno que é Esther, “a porca maravilha” ou a primeira cidade vegetariana na Índia, conversa com pioneiros vegan na Alemanha e acompanha animais resgatados a ter a sua primeira experiência de liberdade. Sem esquecer a sua investigação face a formas de a indústria alimentar se afastar de produtos feitos a partir de animais.

Where Muder Lies

ID, 22h

Estreia-se a segunda temporada desta série documental que explora investigações de crimes que expõem verdades inesperadas, revelando a forma como detectives e polícia trabalham no sentido de conseguir desvendar diversos casos. O episódio de estreia, The girl in the lockbox, conta-nos quem era realmente Lori Ruff e por que razão cometeu suicídio à porta de casa dos seus ex-sogros em Longview, Texas.

INFANTIL

Lego Star Wars: Contos de Arrepiar

Disney+, streaming

Um filme que junta duas marcas icónicas, Lego e Star Wars, para nos dar uma aventura pelo mundo da galáxia mais conhecida do universo, que se passa após os eventos do mais recente filme da saga cinematográfica, Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker. Os intrépidos protagonistas, na versão bem amarelinha da Lego, Poe e BB-8 vêem-se num inusitado périplo que começa quando são obrigados a aterrar de emergência no planeta Mustafar. Aí, deparam-se com Graballa, um dos membros da espécie Hutt (como o famoso Jabba), que obteve o antigo castelo de Darth Vader e planeia renová-lo de forma a providenciar o primeiro hotel de luxo da galáxia — oferecendo uma experiência, aos seus futuros clientes, autenticamente Sith. É neste cenário que conhecem Vanée, um antigo servo ainda leal a Vader, que lhes vai contar sinistras histórias, com um sinistro propósito.