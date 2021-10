O interminável caminho de Karlon

“Do outro lado tenho Sintra, tenho o mar. Nesse sentido, não tenho razões de queixa”. Karlon recebe o Ípsilon em sua casa, em Porto Salvo, no bairro onde vive desde a demolição da Pedreira dos Húngaros, o bairro onde cresceu, onde formou com Praga os Nigga Poison, pioneiros do hip hop crioulo, duo imprescindível na história do hip hop português, banda combate, explosiva ao vivo, autora de clássicos como Resistentes, o segundo álbum, editado em 2006. Karlon, que após o fim dos Nigga Poison arrancou uma carreira a solo onde se destacam álbuns como Meskalina ou a obra-prima Passaporti, disco de reencontro com as raízes familiares e musicais cabo-verdianas, está ali desde o final dos anos 1990.