Desconfinamento: novas variantes e duração da imunidade continuam a ser riscos

Mesmo com a taxa de vacinação atingida em Portugal, quais podem ser ainda os riscos no combate à pandemia? Para os virologistas Maria João Amorim e Celso Cunha, há sobretudo duas questões a manter debaixo de olho: a duração da imunidade e o aparecimento de novas variantes genéticas do vírus. Até porque há regiões no mundo com baixas percentagens de vacinação e isso pode levar ao surgimento de linhagens mais preocupantes do SARS-CoV-2. Para que todos possam mesmo ficar protegidos, o foco deve ser vacinar o maior número de pessoas no globo.