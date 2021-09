Covid-19. Quando tenho de usar máscara? Que restrições ainda se mantêm?

Com o evoluir favorável da pandemia e com o objectivo de ter 85% da população vacinada contra a covid-19 quase alcançado, as últimas restrições impostas no combate à pandemia começam a cair. Os bares e as discotecas reabrem às zero horas desta sexta-feira e deixa de haver lotação máxima para a permanência em restaurantes. Com tantas coisas a mudar, a pergunta começa a colocar-se ao contrário: que restrições ainda se mantêm?