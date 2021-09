Pessoas com vacinação completa deixam de fazer isolamento se tiverem teste negativo

As pessoas com a vacinação completa há mais de 14 dias e que tenham tido um contacto de risco deixam de fazer isolamento se tiverem um teste negativo à covid-19. No caso dos não vacinados, o tempo de isolamento passará para dez dias, sendo também necessário um teste negativo. A norma da Direcção-Geral da Saúde deverá ser publicada esta sexta-feira, dia em que entram em vigor as novas regras de desconfinamento.

A informação, que foi avançada pela SIC, vai ao encontro das palavras da ministra da Saúde, Marta Temido, que afirmou nos últimos dias que haveria uma diferenciação tendo em conta o estado vacinal da população. Segundo os últimos dados, Portugal tem mais de 84% da população totalmente imunizada.

Ao que o PÚBLICO apurou, a indicação será que a pessoa com a vacinação completa faça o teste no máximo até ao quinto dia após ter estado com o infectado. Mesmo sendo considerado contacto de baixo risco, e sem necessidade de isolamento, devem manter-se os cuidados de limitação de deslocações e contactos ao essencial, assim como atenção a eventuais sintomas que possam surgir.

Mas deverão existir algumas situações excepcionais na classificação de contactos de risco. Em entrevista à Rádio Renascença, a ministra da Saúde fazia essa referência. “As pessoas, pelo facto de estarem vacinadas, não estão todas nas mesmas condições, não têm todas o mesmo contexto, a mesma situação de saúde e isso tem de ser ponderado. Imagino que não possa ser uma medida única, tenha de ter em vista, por exemplo, o local de residência, como será o caso de pessoas em estruturas residenciais para idosos”, disse Marta Temido.

Quanto às pessoas que não estão vacinadas, as regras também irão mudar. Em vez dos 14 dias de isolamento que são recomendados agora, com a possibilidade de passarem a dez dias caso a autoridade de saúde pública local assim o determine e o teste realizado dê negativo, a indicação passará a ser a de fazer dez dias de isolamento. Será também necessário um teste negativo. Do que foi possível apurar, esta indicação poderá ser estendida aos 14 dias se a saúde pública local entender que o contexto assim o justificar.

Foi a elevada percentagem de pessoas totalmente vacinadas que levou o Governo a avançar para esta nova fase de desconfinamento. Embora a meta dos 85% inicialmente definida ainda não tenha sido alcançada, esse objectivo estará por poucos dias. Na despedida como coordenador da task force da vacinação contra a covid-19, o vice-almirante Gouveia e Melo adiantou que da população elegível só se poderiam vacinar mais 345 mil pessoas. Mas destas, 140 mil ainda não recuperaram da infecção.