Não é garantido que todos os recreios fiquem já sem máscaras esta sexta-feira

É uma viagem no tempo a que vai acontecer nas escolas nesta sexta-feira. Por determinação do Governo, deixará de ser obrigatório usar este distintivo máximo da pandemia provocada pela covid-19 nos recreios ao ar livre, que voltarão assim a ser frequentados por pessoas com cara descoberta. Pelo menos é o que acontecerá em muitas escolas, embora subsistam dúvidas de que será assim em todas.