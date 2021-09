Ministério Público quer três polícias julgados no caso das agressões a Cláudia Simões

Mais de um ano depois do sucedido, o Ministério Público proferiu despacho de acusação contra polícia acusando-o de agredir Cláudia Simões depois de um episódio com o passe do filho no autocarro da Vimeca, Amadora. Acusa ainda outros dois agentes de abuso de poder. Inquérito contra Cláudia Simões arquivado.