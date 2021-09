O que é uma escola de negócios com “qualidade”? Agências internacionais começam a mudar os critérios

O impacto das transformações da sociedade nas instituições de ensino é um dos focos de evolução contínua dos processos de certificação. A transição da formação executiva para os ambientes digitais, acelerada pela pandemia, não é excepção. De que forma estão as entidades certificadoras a acolhê-la? E onde ficam valores como a sustentabilidade ou a igualdade de género?

Quando a pandemia começou, Caryn Beck-Dudley dirigia a Leavey School of Business, em Santa Clara, no Silicon Valley (EUA). A escola já tinha programas de formação à distância, mas muitos professores diziam “que nunca iriam ensinar online”. A suspensão das actividades presenciais por causa da covid-19 acabaria por impor essa mudança. “No espaço de três semanas, estavam a dar aulas online e as coisas correram bem”, conta.