O vice-presidente do PSD afirmou em entrevista ao PÚBLICO que seria “incompreensível” se Rui Rio não se recandidatasse à liderança do partido nas próximas directas. E que Paulo Rangel diz que não está em reflexão e “já é candidato há muito tempo”. As declarações foram feitas em directo na estreia do novo programa do PÚBLICO Ao Vivo Interesse Público, da jornalista Ana Sá Lopes.