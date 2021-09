Polémica entre São Bento e Belém deixa substituição do CEMA sem data marcada

Depois do Presidente da República ter posto uma pedra sobre a polémica da substituição do chefe de Estado Maior da Armada, o Governo tentou esta quinta-feira fazer o mesmo. Primeiro, através do secretário de Estado da Defesa, e depois do secretário de Estado da Presidência, ambos no mesmo tom. “O Presidente da República já produziu um comunicado e portanto o assunto está, desse ponto de vista, encerrado”, afirmou André Moz Caldas no briefing do Conselho de Ministros.