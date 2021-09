David Justino acusa Paulo Rangel de “deslealdade”: “Já é candidato há muito tempo”

O vice-presidente do PSD afirma ao PÚBLICO que seria “incompreensível” se Rui Rio não se recandidatasse. Quanto a Rangel, diz que não está em reflexão, “está mais do que reflectido”. “Não vale a pena estar com meias-tintas”.

David Justino afirma que Paulo Rangel “já meteu na cabeça que é candidato” à liderança do PSD desde o início do ano. “Não vale a pena a gente estar aqui com meias-tintas. Paulo Rangel já é candidato há muito tempo”, diz o vice-presidente do PSD ao programa “Interesse Público”, que não acredita que o eurodeputado esteja em reflexão: “Está mais do que reflectido”.