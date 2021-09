40% dos autarcas eleitos não podem concorrer à mesma câmara em 2025

Na eleição de domingo concorreram 142 presidentes que, caso ganhassem, iriam cumprir o terceiro e último mandato na mesma câmara. 122 venceram. Em 2025, estes 39,6% dos eleitos ou mudam de município ou não podem avançar com uma recandidatura.

Fazer as listas autárquicas é sempre uma enorme carga de trabalho para as direcções dos partidos. Um dos problemas é preencher os lugares dos presidentes de câmara que cumprem o terceiro mandato consecutivo e que, ao abrigo da lei, não podem voltar a candidatar-se à mesma autarquia. Se nada mudar até lá e se não concorrerem a outra autarquia, em 2025 estão nesta situação pelo menos 122 eleitos (não contando com movimentos independentes). Segundo informações fornecidas pelos partidos, o PS é o que mais substituições terá de fazer.