Glitter, música, acção! As discotecas preparam-se para um regresso “agridoce” e “emotivo”

Três, dois, um: som. Nas discotecas limam-se os últimos detalhes para a noite de reabertura com que se sonha há 18 meses. No Trumps, em Lisboa, as paredes falam, e dizem, em grandes letras de cores néon, que se acendem pela primeira vez desde Março de 2020: You’ll miss me when I’m gone (em português, vais sentir a minha falta quando desaparecer). Agora, chega de saudades.