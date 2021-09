Os javalis invadiram Roma — e a campanha autárquica

Todos os caminhos vão dar a Roma. E, já agora, quem tem boca vai a Roma. Dois ditados que podem ter chegado ao conhecimento dos javalis que há já algum tempo calcorreiam as ruas da capital italiana – um problema que até já chegou à campanha das eleições autárquicas.

Segundo a Reuters, os animais começaram a chegar à cidade nos últimos anos atraídos pelos montes de lixo fedorento que caem dos contentores. “Tenho medo… uma vez vi-os quando fui deitar fora o lixo e eles vieram atrás de mim”, disse a residente Rosa Carletti à Reuters TV. Os javalis andam pelo norte de Roma com as suas crias, sem temerem carros ou pessoas, como retratou a agência noticiosa num vídeo. "Até ir para escola… se tornou perigoso”, disse Nunzia Cammino, que vive no norte da capital.

A presidente da câmara Virginia Raggi, membro do Movimento 5 Estrelas, procura a reeleição neste primeiro fim-de-semana de Outubro e tem tentado transferir a responsabilidade pelos visitantes indesejados para os seus opositores políticos. No início do mês apresentou uma acção judicial, acusando a região de Lazio, que engloba Roma e arredores e é dirigida pelo Partido Democrático de centro-esquerda, de não conseguir manter os animais fora da capital.

A região negou as acusações, afirmando que a gestão dos animais no campo que rodeia a cidade é da responsabilidade dos vários conselhos municipais de Roma. “Roberto Gualtieri, membro do Partido Democrático e um dos principais oponentes de Raggi na corrida autárquica, disse que o processo contra a região por causa dos javalis é “uma piada” e acusou a administração em exercício de má gestão.

Segundo a Associated Press, vivem actualmente mais de 5000 javalis selvagens em Roma e arredores. Os animais mantêm-se geralmente nos parques, onde se escondem entre arbustos e árvores, mas as pilhas de lixo por recolher atraem-nos para as ruas.

Os vídeos das incursões dos javalis tornam-se muitas vezes virais. Em Maio, seis javalis foram vistos a assediar uma mulher num parque de estacionamento perto de Roma, forçando-a a largar os sacos de compras e a fugir. Em Outubro, a polícia disparou e matou um javali fêmea e seis leitões num parque infantil perto do Vaticano, o que causou grande indignação.

“Em vez de ser presidente, Raggi tem sido basicamente uma zoóloga”, comentou durante a campanha a líder de direita Giorgia Meloni. “Javalis selvagens, ratos do tamanho de labradores, gaivotas assassinas, já vimos de tudo.”