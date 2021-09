Novos tempos para o património de Lisboa?

“Do que tenho relatado, e do mais que hey de dizer, facilmente se demonstra que a incúria e a negligência são duas féras devoradoras mais activas do que o tempo.” Estas palavras foram escritas há 300 anos pelo 1.º marquês de Abrantes, D. Rodrigo Annes de Sá e Meneses no relato da viagem que fez ao Alentejo, tendo como objectivo tomar o pulso do estado do património aí existente.