Desconfinar a escola

Dia 1 de Outubro de 2021 marca o início da última fase de desconfinamento em Portugal, tal como previsto no plano apresentado pelo Governo em julho, e reafirmado pelo primeiro-ministro no dia 23 de setembro. Este passo decisivo tem na sua base a enorme eficácia das vacinas contra a covid-19, e o sucesso da campanha de vacinação levada a cabo no nosso país, hoje no topo da lista daqueles com maior percentagem da sua população vacinada. A entrada nesta nova etapa das nossas vidas traz consigo novas regras de acessos a restaurantes e ginásios, bem como a abertura de bares e discotecas, entre outras medidas de normalização da nossa vida em sociedade. E, no entanto, no dia 30 de setembro de 2021, ainda não eram conhecidas indicações concretas sobre os procedimentos a adotar a partir de agora num dos contextos em que a pandemia teve maiores impactos: as escolas.