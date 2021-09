A época dos prémios literários está a chegar e há por aí muito para se ler

Na próxima semana será anunciado o Prémio Nobel da Literatura 2021, que no ano passado foi para a norte-americana Louise Glück, que até aí não tinha nenhum livro publicado em Portugal; em Novembro saberemos quem é o próximo vencedor do prémio Goncourt, do Booker e do National Book Award. "O que vale um prémio literário?", é a pergunta que a jornalista Isabel Lucas faz a editores portugueses e estrangeiros e o resultado pode ser lido no Ípsilon desta semana.

Douglas Stuart (n. 1976), um desses autores que era desconhecido antes de ver o seu primeiro livro, Shuggie Bain (Editora Alfaguara) receber o Booker Prize 2020, esteve em Portugal e conversou com o crítico literário José Riço Direitinho. Ao Ípsilon, o escocês que vive em Nova Iorque há cerca de vinte anos, acabou com as dúvidas se alguém as tinha: “Este livro é um romance, um trabalho de ficção. Não quero que nenhum leitor que leia Shuggie Bain pense que é a minha infância que ali está.” E acrescenta: “A ficção é por isso muito mais excitante do que a realidade”. A entrevista pode ser lida no Leituras. Bem como a crítica ao livro.

A escritora Tatiana Salem Levy no seu mais recente romance Vista Chinesa, editado em Portugal pela Elsinore, também partiu de um caso real para a ficção. O livro inspira-se na história de uma amiga muito próxima da escritora e que sofreu uma violação no Rio de Janeiro em 2014. Numa conversa, que sairá no próximo Ípsilon e que tivemos a propósito deste seu novo livro, a escritora brasileira afirmou que não dá para “ter medo” da literatura, pois “a vida é bem pior”.

Juntamente com O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório (Companhia das Letras), este foi um dos livros publicados durante este ano que mais me impressionou. Tal como aconteceu com este autor, também Tatiana Salem Levy será convidada do Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo. A conversa a propósito de Vista Chinesa está marcada para terça-feira, 12 de Outubro, às 22h em Lisboa, 18h em Brasília. A sessão Zoom tem a ID 912 9667 0245 e a senha de acesso é 547272.

Como sabem, o Encontro de Leituras tem também um podcast.

Hoje chegou às livrarias portuguesas a biografia que o escritor Álvaro Magalhães fez sobre o seu amigo Manuel António Pina (1943-2012), o poeta que recebeu o Prémio Camões em 2011. No Leituras pode ler-se um dos capítulos de Para quê Tudo Isto? — Biografia de Manuel António Pina (ed. Contraponto).

O consultor dinamarquês Martin Lindstrom, autor do livro O Ministério do Bom Senso - Para acabar de vez com a burocracia, as desculpas esfarrapadas e as tretas empresariais, que foi publicado em Portugal pela Gestão Plus, esteve à conversa com o jornalista do PÚBLICO Victor Ferreira: “Por que razão praticamos regras que nos parecem estúpidas, contraditórias ou contrárias aos objectivos da empresa? Como resolver este problema sem pôr em causa o nosso posto de trabalho? O desafio é enorme. Tal como a falta de bom senso, garante Martin Lindstrom. Os exemplos são muitos. A empresa que quis poupar dinheiro e substituiu as plantas reais por imitações de plástico, mas acabou por contratar serviços de limpeza porque o plástico acumulava pó.” Esta entrevista saiu no caderno Especial Executivos do PÚBLICO, onde o gestor João Manso Neto destacou algumas das obras que leu nos últimos meses e há outras sugestões de leituras na área da gestão, economia e marketing.

Ana Cássia Rebelo, que ficou conhecida por causa de um blogue e da sua estreia em livro com Ana de Amsterdam (editado pela Quetzal), regressa seis anos depois com Babilónia, editado pela Book Builders. Neste seu novo livro a única coisa que as mulheres têm em comum é o nome: Aninhas. A escritora – que frisa que não vive da escrita e não se considera escritora – conversou com a jornalista Isabel Lucas e confessou que gosta de literatura que a esbofeteie.

O crítico literário Mário Santos já leu o novo romance de Miguel Sousa Tavares, Último Olhar, editado pela Porto Editora; o crítico literário Hugo Pinto Santos esteve a ler Urbe sub Rosa (ed. Viúva frenesi) e Neve sobre a Roseira (ed. Barco Bêbado), ambos de Paulo da Costa Domingos, bem como Como Ler Literatura, de Terry Eagleton (Edições 70).

O crítico José Riço Direitinho pegou em Tranglomanglo, de João Maria Mendes (Editora Narrativa); no novo romance de Rosa Montero, A Boa Sorte (Porto Editora), e em As Redacções de Fritz Kocher, de Robert Walser (ed. Bazarov). Isabel Lucas analisou Verão, de Ali Smith (ed. Elsinore).

António Rodrigues fala-nos de O Solilóquio do Rei Leopoldo, de Mark Twain (Guerra e Paz). E o livro O Vento Mudou de Direcção – O 11 de Setembro que Ninguém Viu, de Simone Duarte (Oficina do Livro) já foi lido pelo crítico António Araújo. A autora conversou também com o jornalista do PÚBLICO António Saraiva Lima.

Todas estas críticas estão disponíveis no Leituras, o site do PÚBLICO dedicado aos livros.

Cinquenta anos depois da publicação da obra Novas Cartas Portuguesas, de Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, "o livro ainda agita a vida das jovens – é uma companhia de cabeceira, uma ponte com as avós ou uma “lição para o activismo” que aí vem. E, principalmente, mostra o que ainda pode nascer do diálogo entre mulheres", diz-nos Andreia Friaças na reportagem que fez para o P3.

Por fim, o jornalista Rodrigo Nogueira esteve à conversa com a jornalista Helen O’Hara, da revista britânica Empire sobre o seu livro Women vs Hollywood: The Fall and Rise of Women in Film, um livro sobre a forma como Hollywood tem tratado as mulheres.

A escritora Isabela Figueiredo continua na corrida ao Prémio Femina Estrangeiro.

Boas leituras.