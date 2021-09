Estudo propõe linha de alta velocidade que põe Madrid a três horas do Porto

Grupo de técnicos estudou para a Associação Vale d’Ouro um corredor ferroviário a ligar o Porto a Vila Real, Bragança e Zamora, que coloca Madrid a três horas do Porto e Lisboa a 4h15.

É uma das propostas mais rigorosas do Plano Ferroviário Nacional e parte da sociedade civil através da Associação Vale d’Ouro, que resolveu responder ao desafio sobre como ligar por via-férrea as capitais de distrito de Trás-os-Montes, juntando um conjunto de especialistas que, durante três meses, desenharam um corredor ferroviário que liga o Porto a Zamora com estações em Paços de Ferreira, Amarante, Vila Real, Macedo de Cavaleiros e Bragança.