Will Smith sobre a relação aberta que mantém com Jada Pinkett há 24 anos: “O casamento não pode ser uma prisão”

Apesar de revelarem um apoio mútuo ímpar, o casamento entre Will Smith e Jada Pinkett nem sempre foi um sonho, como explicou o actor, de 53 anos. Mas, ao contrário do que se imaginava, os problemas não estarão relacionados com casos extraconjugais. Afinal, no passado, o casal já tinha afirmado fugir aos rótulos para definir a sua relação e, agora, Will Smith vai mais longe, revelando que a ligação entre os dois “evoluiu”.

“Demos um ao outro confiança e liberdade. E o casamento, para nós, não pode ser uma prisão. Eu não recomendo este caminho a ninguém. Mas viver esta liberdade que acordámos e o apoio incondicional que damos um ao outro é, para mim, a mais elevada definição de amor”, disse o actor à GQ.

As declarações esvaziam de certa forma os rumores de que o casamento estaria por um fio depois de, em 2020, Jada Pinkett ter admitido publicamente um caso com o cantor de R&B August Alsina, anos antes — em 2019, a actriz já referira que não tinha sido “feita para viver um casamento convencional”. Will Smith desvalorizou, mas agora vai mais longe e diz que a ideia de que “Jada era a única que tinha outras relações” é falsa.

A entrevista à GQ surge pouco mais de um mês antes da chegada de um livro de memórias em que são abordados vários detalhes íntimos do casamento, nomeadamente sobre a violenta discussão que tiveram a seguir ao aniversário de Jada, quando a actriz completou 40 anos: “O nosso casamento não estava a funcionar”, cita a revista. “Já não podíamos fingir. Estávamos ambos infelizes e claramente algo tinha de mudar.”

O livro de memórias do actor, intitulado Will, será lançado em Novembro e chega assinado por Mark Manson, autor do êxito A Arte Subtil de Saber Dizer Que Se F*da.

E o livro terá tido um parto difícil, já que o actor fez questão de mostrar o primeiro rascunho a toda a gente que é mencionada nas páginas. “Sei que as pessoas vão ter de viver com isso para sempre”, diz, para explicar essa sua exigência. Até porque há revelações inéditas como sobre as vezes em que o pai bateu na mãe. “Foi literalmente a primeira vez que falámos [sobre isto]”, conta o actor à GQ, descrevendo o momento como “catártico”.

Ao longo da obra são ainda revelados episódios sobre a sua juventude, nomeadamente como passou de gravar raps numa cave para ser o primeiro artista de hip-hop a ganhar um Grammy ou a maneira como estourou dinheiro. Já a sua chegada a Los Angeles, onde acabaria por ir a uma audição para o elenco de O Príncipe de Bel-Air, a série que o atirou para a ribalta, deveu-se a um pequeno traficante de droga — foi este que lhe emprestou o dinheiro para a viagem.

No capítulo amoroso, é recordado o seu primeiro amor, Tamika, que lhe partiu o coração ou de como o seu primeiro casamento, com Sheree Zampino (de quem teve um filho), terminou, com os papéis de divórcio entregues no Dia dos Namorados.

Will Smith e Jada Pinkett Smith casaram-se em Dezembro de 1997 e têm dois filhos: Jaden Christopher Syre Smith, de 23 anos, que contracenou com o pai em Em Busca da Felicidade (2006) e Depois da Terra (2013); e Willow Camille Reign Smith, de 20 anos, que teve uma curta participação como filha do personagem de Will Smith em Eu Sou a Lenda (2007).