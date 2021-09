Designers portugueses apresentam-se na Semana da Moda de Paris

Depois de Milão, a moda portuguesa volta a rumar ao estrangeiro, desta vez à Semana da Moda de Paris. Esta sexta-feira, 1 de Outubro, na Galerie Joseph, Maria Carlos Baptista, Constança Entrudo e Ricardo Andrez apresentam as colecções da próxima Primavera/Verão. A presença internacional dos criadores nacionais é fruto da parceira entre o Portugal Fashion e a ModaLisboa, e quer mostrar uma moda portuguesa mais unida além-fronteiras.

Entre as 15h30 e as 17h30 desta sexta-feira, a moda nacional está representada numa das semanas de moda mais importantes. Os três criadores portugueses vão apresentar as suas propostas para a próxima estação quente em happenings individuais, num evento integrado no calendário de apresentações da Semana da Moda de Paris. Maria Carlos Baptista, designer do Portugal Fashion (PF), apresenta pela segunda vez na capital francesa e continua a mostrar como o vestuário masculino pode ser fundido com o feminino.

A colecção Mátria, explica a jovem criadora, em comunicado, “marca o início de uma nova era, onde a Mulher se estabelece como a força principal, e utiliza os despojos do velho mundo para se expressar”. O trabalho da designer, que venceu, em 2020, o concurso Bloom do Portugal Fashion, dedicado a jovens talentos pauta-se por uma mistura artística de “formas, texturas e cores”, com uma paleta de cores escura. Maria Carlos Baptista distingue-se também por dar nova a vida a peças danificadas e perdidas, de forma a combater o desperdício numa das indústrias mais poluentes do planeta.

Já Constança Entrudo, designer da ModaLisboa, como já vem sendo hábito, aposta numa instalação multimédia, numa simbiose com as artes plásticas. A criadora é conhecida por explorar a ligação da moda ao som, à escultura e à poesia, mas não só — na última estação, prestou uma homenagem ao bordado da Madeira e aos seus artesãos.

Ricardo Andrez fará uma apresentação com uma forte componente tecnológica, inspirado pelo design de videojogos e modelagem 3D. O criador aposta em materiais de origem sustentável, com os acabamentos em cru, para traduzir “a hiper-realidade em que vivemos”, sublinham, em comunicado. As colecções dos três criadores serão apresentadas também em Portugal, nas próximas edições da ModaLisboa e do Portugal Fashion.

A presença dos criadores nacionais nas semanas da moda internacionais é fruto do acordo de cooperação, assinado em Setembro de 2018, entre o Portugal Fashion e a ModaLisboa. As responsáveis dos dois eventos destacavam, ao PÚBLICO, há alguns dias, a importância de mostrar uma moda portuguesa mais unida no estrangeiro. “Há uma fusão de esforços para que, duas plataformas históricas e essenciais na promoção da moda em Portugal actuem de uma forma mais concertada e mais estratégica”, explicava a directora do PF, Mónica Neto. “Portugal é tão pequeno, em conjuntos vamos sempre mais longe”, salientava, por sua vez, Eduarda Abbondanza, presidente da associação de moda da capital.