Afinal as supermodelos estão de volta: Balmain celebra dez anos de Olivier Rousteing

Um festival de música e moda repleto de estrelas. Foi assim que a Balmain assinalou o 10.º aniversário de Olivier Rousteing como director criativo da casa francesa. O designer de 36 anos trouxe de volta à Semana da Moda de Paris, esta quarta-feira, 29 de Setembro, as supermodelos Naomi Campbell, Milla Jovovich, Natalia Vodianova e a ex-primeira-dama Carla Bruni. No La Seine Musicale actuaram ainda Jesse Jo Stark, Doja Cat e Franz Ferdinand.

A voz de Beyoncé soou nos microfones a dar as boas-vindas “nesta ocasião muito especial em Paris”. Olivier Rousteing celebra uma década aos comandos da Balmain. A cantora, que o criador vestiu para o festival Coachella, em 2019, celebrou o legado do designer que, nas suas palavras, “põe a diversidade no coração da moda”. Rousteing “trouxe uma nova abordagem (...) e a reflectir verdadeiramente a beleza das ruas de hoje”. “Durante dez anos, tu e a tua equipa têm estado determinados a abrir portas, escancarando-as”, sublinhou a artista de Halo.

E Olivier Rousteing parece estar empenhado em continuar o legado durante muito tempo. Ainda antes do desfile, leu-se uma carta escrita pelo criador a todos os amigos e fãs da casa francesa, onde conta alguns detalhes da nova colecção de Primavera/Verão, que é sobre “recuperação e renovação”. Há um ano, o designer sofreu um acidente que o deixou hospitalizado por algum tempo com graves queimaduras e foi nesse cenário que começou a desenhar as peças da próxima estação. “Dei por mim a traduzir esses meses de médicos e fisioterapeutas em muitas desconstruções, retalhos e alças bamboleantes que vemos aqui hoje”, conta, na carta citada pela revista Harper’s Bazaar.

A desconstrução de que fala Rousteing é uma constante da nova colecção da casa francesa, onde abundam as correntes, os casacos com ombros estruturados, mas também as rachas que mostram a pele. Não ficaram esquecidas, claro, as lantejoulas que marcam a assinatura de Olivier Rousteing, que terminou o discurso com uma promessa: “Durante os próximos dez anos quero continuar a impulsionar mais inclusão, mais democracia e mais abertura.”

Um desfile de estrelas

Os especialistas em moda garantem que a era das supermodelos chegou ao fim e falam da erosão do protagonismo dado às manequins, que se tornam cada vez mais anónimas. Mas Olivier Rousteing parece ignorar a tendência. Naomi Campbell abriu o desfile da Balmain com um exuberante vestido bronze em crochê, quase do mesmo tom da sua pele.

Seguiu-se o desfile das supermodelos dos anos 1990, com Milla Jovovich, Karen Elson e Carla Bruni. Não faltaram também as estrelas da moda da geração seguinte, como Natalia Vodianova, Soo-Joo Park e Natasha Poly. Desfilaram ainda as badaladas Imaan Hammam, Adut Akech e Precious Lee — a modelo plus-size que desfilou para a Versace em Milão e a Moschino em Nova Iorque.

Na primeira fila sentaram-se os antigos anjos da Victoria’s Secret, Alessandra Ambrosio e Karolina Kurkova, a actriz transgénero Tommy Dorfman e o modelo Evan Mock. O desfile terminou com Rousteing a agradecer rodeado do seu “exército Balmain”. No final, os convidados foram presenteados com Doja Cat que cantou o seu sucesso Say So.

O evento foi um verdadeiro festival durante dois dias, 28 e 29 de Setembro, com várias actuações musicais. Todos os convidados deveriam fazer uma doação a favor da associação (RED), que ajuda as vítimas de sida e da covid-19. Havia também uma pequena loja de merchandising da Balmain.