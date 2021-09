Mariage à Trois: o wine bar no Porto onde não se bebe só vinho, também se bebem histórias

Num espaço decorado como uma adega, o Mariage à Trois oferece uma experiência sensorial com três dimensões: vinho natural, tapas e música. A maior parte dos vinhos naturais do wine bar são portugueses, mas também há colheitas de França, Espanha, Catalunha e Áustria.

Num ambiente de luzes baixas, típico de adega, o gira-discos toca vinis de Ella Fitzgerald ou Frank Sinatra. Mal se entra no Mariage à Trois, já se sabe para o que se vai: uma aventura imersiva num casamento a três, com bebida, comida e música. Neste wine bar na Ribeira do Porto, bebem-se vinhos naturais acompanhados por tapas – e a música está sempre presente, não só como pano de fundo, mas também através de pequenos apontamentos, como bases de copos ou tábuas em vinil.