O aniversário do Maat vai ter mercado de produtores

Quem passar no feriado de 5 de Outubro pelo Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, que estará nesse dia a celebrar o seu quinto aniversário com várias atividades e entrada gratuita, vai encontrar, à entrada da Central Tejo, vinho, queijo, pão, conservas artesanais, cogumelos e muitos outros produtos no Mercado de Produtores da Comida Independente que se junta ao museu para esta ocasião especial. Entre as 11h e as 21h vai ser possível comprar comida para comer no local ou para levar para casa.

Os clientes habituais do mercado, que se realiza aos sábados de manhã no Largo de São Paulo, em Lisboa, vão reencontrar aqui alguns dos produtores e cozinheiros que se tornaram parceiros deste projecto da loja Comida Independente, lançado durante a pandemia e os confinamentos.

Com o MAAT como cenário estarão presentes Tiago Sena, recolector de cogumelos selvagens, a Pizza Lupita de Duda Ferreira, o projecto Dias nas Árvores, pomar de agricultura regenerativa, as tartes de fruta Fleur de Tart de Claiton Ferreira, as conservas Selo de Mar, a queijaria I’m Cheese, o pão do Millstone Sourdough de David Jesus e Sandra Freitas, o mel da Prata de Mel, os molhos de malagueta Deusa Picante (que farão um ceviche peruano), a Pasta Fresca, com pastas confeccionadas ao momento ou para levar para casa, as ostras da Neptunpearl, os tacos do mexicano Aaron Herrera, a carne El burro sin dueño, e o colectivo de cozinheiros New Kids On The Block (NKOTB).

E não poderia faltar, claro, a já famosa sanduíche de pastrami da Comida Independente, acompanhada pelos vinhos do produtor Pedro Marques, do Vale da Capucha.

O mercado, que conta com o patrocínio da Microsoft, estará instalado num espaço da autoria do designer António Louro, comissionado pelo MAAT ao atelier FURO.