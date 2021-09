Sindicatos entregaram providência cautelar contra despedimentos no BCP e Santander

Três sindicatos bancários entregaram esta quinta-feira, nos tribunais de Trabalho de Lisboa e do Porto, uma providência cautelar contra os despedimentos colectivos no Banco Santander Totta e no Banco Comercial Português. A iniciativa é promovida pelo Mais, SBC e SBN, três estruturas sindicais afectas à UGT, e acontece um dia antes da greve marcada por seis sindicatos do sector.

Em comunicado, os três sindicatos avançam que “deliberaram o recurso às vias judiciais para que os Tribunais declarem a suspensão, atendendo à sua nulidade, dos processos em curso, pois consideram não haver qualquer justa causa objectiva para o despedimento – mas tão só a instrumentalização de um expediente legal para a aplicação de uma sanção a todos os que não aceitaram sair do Banco por reforma ou rescisão por mútuo acordo”.

Adiantam ainda que “a forma como ambos os bancos conduziram os processos, ameaçando os trabalhadores envolvidos de que se não saíssem por acordo seriam alvo de despedimento colectivo, traduz-se numa pressão inadmissível e põe em causa a sua boa-fé negocial”.

“Agora que os bancos confirmam a sua intenção de proceder ao despedimento de dezenas de bancários, recorrendo à instrumentalização de um mecanismo legal, em clara e patente fraude à lei, os três sindicatos consideram que devem, desde já, envolver os tribunais, estando certos da legitimidade da sua pretensão”, lê-se no comunicado divulgado.

De acordo com as últimas informações divulgadas, o Santander avançou com o despedimento colectivo de 210 trabalhadores e o BCP de 62. Os trabalhadores em causa não aceitaram as propostas de rescisão por mútuo acordo ou a passagem à reforma.

A redução de trabalhadores em curso nos dois bancos, ao longo de 2021, ascende a perto de 800 no BCP e a mais de mil no Banco Santander.

O SINTAF – Sindicato dos Trabalhadores da Actividade Financeira, apelou esta quinta-feira à participação dos trabalhadores na greve, contra os despedimentos, mas também, entre outros, “contra a pressão dos objectivos comerciais inatingíveis, do trabalho extraordinário não pago, do assédio e do ritmo de trabalho alucinante”.