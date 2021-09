Apoio às moratórias deve abranger um terço do total das empresas

O programa de apoio lançado pelo Governo para os sectores mais atingidos pela pandemia e que têm empréstimos em moratórias deverá abranger 17 mil a 20 empresas. Este é, de acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO, a estimativa do executivo e representa um pouco mais de 1/3 das 50 mil empresas que estavam sinalizadas pelo Banco de Portugal no final de Julho.