“O bom senso está numa crise existencial”

Martin Lindstrom escreveu um novo livro para dizer ao mundo que muitos sofrem com a estupidez nas empresas. Ele pediu ajuda: recebeu mais 15 mil exemplos.

O Ministério do Bom Senso é um livro que pode provocar gargalhadas e preocupação. O autor, Martin Lindstrom, é um consultor dinamarquês que muitas publicações de negócios consideram um dos pensadores mais influentes no mundo empresarial. A edição portuguesa foi editada antes do Verão, alargando o auditório de uma conversa que já leva anos: por que razão praticamos regras que nos parecem estúpidas, contraditórias ou contrárias aos objectivos da empresa? Como resolver este problema sem pôr em causa o nosso posto de trabalho?