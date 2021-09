Vitória clara para Catarina Nogueira e Sofia Araújo em Albacete

As campeãs nacionais de padel qualificaram-se para os quartos-de-final do torneio de categoria challenger do World Padel Tour.

Foi uma vitória simples que confirma a subida de forma da dupla formada pelas duas campeãs nacionais de padel. Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo estrearam-se nesta quinta-feira no Tau Cerámica Albacete Challenger 2021, torneio do World Padel Tour (WPT), com um triunfo claro (6-2 e 6-0) frente às espanholas Aitana García Román e Marta Borrero.

Uma semana depois de terem dado no Lugo Open uma excelente réplica a Lucía Sainz, n.º 4 do ranking do principal circuito mundial, e Bea González, n.º 7 – derrota por 7-6 e 7-5 -, as padelistas portuguesas entraram como favoritas numa prova da categoria challenger onde são as segundas cabeças-de-série.

Frente a Román e Borrero, duas jovens e promissoras jogadoras espanholas, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo perderam apenas dois jogos, fechando a qualificação em dois sets: 6-2 e 6-0.

Ultrapassadas primeiras oponentes, as padelistas do Porto e de Lisboa voltam a jogar na manhã desta sexta-feira (8h30), onde vão defrontar nos quartos-de-final as vencedoras da partida entre Ana Ruiz/Teresa Navarro e Noemí Carrillo/Alejandra Villa.