Matheus Nunes convocado para a selecção de Portugal: “A porta abriu-se e ele entrou”

Estava na calha para ser chamado e a confirmação chegou nesta quinta-feira: Matheus Nunes foi pela primeira vez convocado para a principal selecção de futebol de Portugal. O médio do Sporting, que chegou também a ser opção para o Brasil, vai integrar a comitiva que vai enfrentar os jogos com o Qatar e o Luxemburgo, em Outubro.

Nos últimos dias, Matheus Nunes já foi explicando que a decisão de representar Portugal foi a mais difícil que tomou na carreira, que o facto de ter nascido no Brasil e ter vindo muito cedo para a Europa contribuiu para a escolha e que o bom momento que atravessa no Sporting lhe dava confiança de ser chamado por Fernando Santos.

Pois bem, o médio que tem sido escolha habitual de Rúben Amorim desde a época passada faz mesmo parte do lote de convocados de Portugal para os encontros diante do Qatar (dia 9) e Luxemburgo (dia 12). “Na última conferência disse que o Matheus Nunes estava a bater à porta da selecção. Desta vez a porta abriu-se e ele entrou”, resumiu Fernando Santos.

Sem se alongar muito em relação às características do jogador, como é seu timbre, o seleccionador nacional limitou-se a sublinhar que quer ver o médio “em contexto de selecção”. “Entendemos que tem características complementares em relação ao que temos. No clube joga com uma linha de três atrás. Aqui, jogamos de uma forma diferente. É um jogador que pode trazer algumas coisas à selecção.”

Em relação aos embates anteriores, em Setembro, estão de regresso aos eleitos o lateral Diogo Dalot (Manchester United) e o médio William Carvalho (Betis), numa lista em que volta a não entrar o avançado João Félix (Atlético Madrid). Igualmente de fora ficam Ricardo Pereira, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves e Otávio, por lesão, bem como Nelson Semedo e Francisco Trincão.

O primeiro jogo desta nova concentração da selecção é de carácter particular, diante do anfitrião do Campeonato do Mundo de 2022, seguindo-se um embate com o Luxemburgo, a contar para o Grupo A de apuramento para o Mundial, sendo que ambas as partidas serão disputadas no Estádio Algarve.