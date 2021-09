Liga Europa: Olympiacos impõe-se em duelo de treinadores portugueses

Corre de feição a vida ao Olympiacos na Liga Europa. Nesta quinta-feira, a equipa orientada por Pedro Martins destacou-se na liderança do Grupo D graças a um triunfo categórico, em casa do Fenerbahçe, por 0-3. Uma dor de cabeça extra para Vítor Pereira, treinador dos turcos.

Nesta segunda passagem por Istambul, depois da aventura de 2015-16, Vítor Pereira soma apenas um ponto em duas jornadas. Diante do Olympiacos, o Fenerbahçe até teve mais posse e mais remates, mas acabou por sofrer uma derrota pesada.

Tiquinho Soares, mais uma cara bem conhecida do futebol português, inaugurou o marcador logo aos 6’, tendo Giorgos Masouras bisado no arranque do segundo tempo (62’ e 68') e fechado as contas no marcador.

O Olympiacos lidera o Grupo D com seis pontos em seis possíveis, mais dois do que o Eintracht Frankfurt, que se impôs por 0-1 em casa do Antuérpia. Os belgas ainda não pontuaram, enquanto os turcos têm um ponto.