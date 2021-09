Escócia e The Old Firm, um caleidoscópio de tons históricos, religiosos e políticos

O Futebol, a História e a Política entram num bar... e neste 9.º episódio mergulham na rivalidade histórica entre Celtic e Rangers, as equipas de Glasgow que cristalizam, no clássico The Old Firm, o caleidoscópio de conflitos da Escócia.

O Futebol, a História e a Política entram num bar é um podcast narrativo do PÚBLICO, da autoria de Ana Martins, sobre histórias em que se cruzam estes três universos. Em cada episódio, uma história de acontecimentos desportivos e actos de atletas e clubes que encontraram o seu espaço na história devido às suas posições políticas e de cidadania.

