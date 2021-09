Quinta, na TV: uma Seal Team pronta para ir à Carga, antes da chegada de Dr. Death

CINEMA

Até à Morte

Hollywood, 21h30

Finais do século XIX. O irlandês Patrick Tate vive tranquilamente numa pequena cidade californiana, até ali chegar o perverso Dutch Albert, líder de um perigoso gangue de assassinos. Proprietário de uma agência funerária, Patrick acaba por ser involuntariamente envolvido com os criminosos, que lhe exigem, em troca de algum dinheiro, que enterre em segredo os corpos das suas vítimas. Com a vida de toda a família ameaçada, este homem simples vê-se num conflito moral: continuar a obedecer a ordens e viver de dinheiro sujo ou encher-se de coragem e enfrentar os criminosos de uma vez por todas. Com Emile Hirsch, Deborah Francois, Danny Webb, Tim Ahern, Sam Louwyck e John Cusack, um western escrito e realizado por Ivan Kavanagh (The Canal - Entidade Sinistra).

Carga

RTP1, 22h46

Viktoriya (Michalina Olszanska) é uma jovem russa que sonha com um futuro melhor. António (Vítor Norte) é um camionista português a enfrentar graves dificuldades financeiras, que só deseja sustentar a família. Os seus caminhos vão cruzar-se quando ele é contratado para fazer o transporte de um grupo de imigrantes ilegais. Mas António acaba por descobrir que fez um pacto com o diabo. Uma história sobre os meandros da exploração sexual e escravidão que marca a estreia na realização em longa-metragem de Bruno Gascon. Para além de Olszanska e Norte nos papéis principais, o filme inclui ainda Rita Blanco, Miguel Borges, Ana Cristina Oliveira, Dmitry Bogomolov, Duarte Grilo e Sara Sampaio.

The Hunger Games: A Revolta - Parte 1

Fox, 23h51

Panen é uma nação administrada por um governo totalitário que domina os seus 12 distritos. Para manter o controlo, o Governo criou os Jogos da Fome. A última edição, que sagrou Katniss Everdeen e Peeta Mellark como vencedores, revelou ao Presidente Snow que estes se tornaram num símbolo de liberdade. E, neste filme, Katniss é resgatada das garras do Capitólio para liderar uma rebelião. Realizado por Francis Lawrence (Eu Sou a Lenda), esta é a primeira de duas partes que finalizam a famosa saga de ficção científica escrita por Suzanne Collins. No elenco encontramos Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Donald Sutherland, Liam Hemsworth, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Stanley Tucci, Woody Harrelson, Lenny Kravitz e Elizabeth Banks, entre outros.

SÉRIES

Seal Team

Fox, 22h15

Estreia da quarta temporada de Seal Team, em dose dupla. Nos novos episódios, a unidade de elite da Marinha Americana Bravo Team, equipa liderada por Jason Hayes (David Boreanaz), entra num território onde não é bem recebida, as montanhas Spin Ghar. O objectivo é capturar o filho do líder terrorista que Hayes já derrubara no início da sua carreira. Esta missão perigosa vai incluir a exploração de túneis armadilhados, com a ajuda do membro canino da Bravo, Cerberus.

Dr. Death

HBO, streaming

Esta mini-série é baseada no podcast homónimo, com a jornalista Laura Beil, que se debruça sobre casos flagrantes de negligência médica. Ao longo dos episódios, vamos seguindo a história real de Christopher Duntsch (Joshua Jackson, de The Affair, Dawson’s Creek e Fringe), um jovem médico aparentemente brilhante, carismático e em rota ascendente. No entanto, quando abre a sua própria clínica de neurocirurgia, a sua prática começa a levantar suspeitas, uma vez que os seus pacientes entram na sala para operações de rotina e saem sem vida ou com graves problemas. Dois colegas cirurgiões, Robert Henderson (Alec Baldwin) e Randall Kirby (Christian Slater), unem-se a uma promotora de justiça, Michelle Shughart (AnnaSophia Robb), para o impedir de praticar medicina. O sistema, contudo, está contra eles.

DESPORTO

Campeonato do Mundo de Futsal: Portugal x Cazaquistão

RTP1, 17h52

Meia-final do Campeonato do Mundo de Futsal, que está decorrer na Lituânia, até 3 de Outubro. A transmissão é narrada por João Miguel Nunes e comentada pelo antigo guarda-redes Fernando Paiva.

Futebol: Liga Europa: Braga x Midtjylland

SIC, 19h55

Emissão em directo do encontro entre o Sporting de Braga e o actual líder do campeonato dinamarquês, neste jogo do Grupo F da Liga Europa.