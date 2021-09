Prepare-se o palco, venha o público: Jovens Músicos a caminho

Em Julho, na Casa da Música, no Porto, ao nervosismo habitual de quem está a ser avaliado por um júri, para mais na etapa final de um concurso importante, juntava-se outro tipo de ansiedade. A pandemia, sempre ela, fechara os músicos em casa e retirara-lhes o palco. “Já não tocavam em público há oito meses e alguns diziam que estava a ser 10 vezes mais difícil”, recorda Luís Tinoco. O compositor e professor, que é director artístico do Prémio Jovens Músicos e do festival respectivo, vê, porém, como as boas rotinas começam a ser recuperadas, com a música a fluir de novo no seu local privilegiado, o palco, perante público. É o que acontecerá entre esta quinta-feira e sábado no Festival Jovens Músicos na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, regresso, depois da pausa em 2020, a esse momento em que se revelam os talentos de uma nova geração.