Netflix portuguesa vai contar com versão americana de The Office já em Outubro

A série The Office, na versão americana, vai chegar à Netflix Portugal. A partir de 23 de Outubro o serviço de streaming passa a disponibilizar todas as temporadas. The Office contou com nove temporadas entre 2005 e 2013 e tem no elenco Steve Carell, John Krasinski, Rainn Wilson, Jenna Fischer e B.J. Novak, entre outros.

A produção original estreou no Reino Unido em 2001 e esteve no ar até 2003, foi criada por Ricky Gervais e Stephen Merchant.

A adaptação americana da homónima britânica foi dirigida por Greg Daniels. No currículo de Daniels constam programas e séries como Saturday Night Live, King of the Hill, Rugrats, The Simpsons e, mais recentemente, Space Force, lançada em 2020.

O enredo desta versão americana acompanha o quotidiano de uma empresa de distribuição de papel em Scranton, Pensilvânia, e dos seus trabalhadores, num estilo de documentário, que adoptou do original.

Além de The Office, Outubro traz outras estreias na Netflix: a 1 de Outubro chega também Seinfeld, Criada, Forever Rich, O Culpado e Diana: The Musical. Há Alguém em Tua Casa estreia a 6 de Outubro, Distância de Segurança a 13, a terceira temporada de You a 15, Night Teeth a 20, Insiders a 21, a segunda temporada de Locke & Key a 22 e Exército de Ladrões a 29 de Outubro.